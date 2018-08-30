video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة البوسنة والهرسك تقضى بسجن مسئول سابق من صرب البوسنة 11 عاما

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:55 م
محكمة البوسنة والهرسك تقضى بسجن مسئول سابق من صرب البوسنة 11 عاما محكمة ـ صورة أرشيفية
سراييفو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قضت محكمة فى البوسنة والهرسك اليوم الخميس، بسجن مسئول سابق رفيع المستوى من صرب البوسنة لمدة 11 عاما، لإدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب 1992-1995، بما فى ذلك سجن وتعذيب وقتل المدنيين غير الصرب.

وقالت محكمة البوسنة والهرسك - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن جوفان تينتور شارك فى هجوم منهجى على السكان المسلمين والكروات فى منطقة "فوجوسكا" بضواحى العاصمة سراييفو عام 1992.

وكان تينتور زميلا مقربا من زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش الذى أدين بارتكاب جرائم إبادة جماعية من قبل محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة فى لاهاى بهولندا.

من جانبه، ينفى تينتور - الذى تم إلقاء القبض عليه فى عام 2016 - الاتهامات الموجهة إليه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المجلس الرئاسى لجمهورية البوسنة والهرسك يصل عمان

رئيس صرب البوسنة يتهم واشنطن بالتدخل فى انتخابات بلاده

الهرسك

البوسنه

صرب البوسنه

محكمه البوسنه والهرسك




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة