محكمة البوسنة والهرسك تقضى بسجن مسئول سابق من صرب البوسنة 11 عاما

سراييفو (أ ش أ)

قضت محكمة فى البوسنة والهرسك اليوم الخميس، بسجن مسئول سابق رفيع المستوى من صرب البوسنة لمدة 11 عاما، لإدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب 1992-1995، بما فى ذلك سجن وتعذيب وقتل المدنيين غير الصرب.

وقالت محكمة البوسنة والهرسك - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن جوفان تينتور شارك فى هجوم منهجى على السكان المسلمين والكروات فى منطقة "فوجوسكا" بضواحى العاصمة سراييفو عام 1992.

وكان تينتور زميلا مقربا من زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش الذى أدين بارتكاب جرائم إبادة جماعية من قبل محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة فى لاهاى بهولندا.

من جانبه، ينفى تينتور - الذى تم إلقاء القبض عليه فى عام 2016 - الاتهامات الموجهة إليه.