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فى أول تصريح له..

محافظ سوهاج: سأعمل جاهدًا على توفير وتحسين كل الخدمات للمواطن

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:02 م
محافظ سوهاج: سأعمل جاهدًا على توفير وتحسين كل الخدمات للمواطن د. احمد الانصارى محافظ سوهاج الجديد
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، فى أول تصريح له اليوم، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على توفير وتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجى.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شددا على ضرورة تحسين الخدمات والتواصل مع الجماهير وحل مشاكل المواطنين بالمحافظة ووضع خطة استعدادًا للعام الدراسى المقبل.

وفى هذا الصدد أوضح محافظ سوهاج أن العمل بالمحافظة سيكون وفقًا للعمل الجماعى وليس الفردى، لافتًا إلى ضرورة تكامل كل أجهزة المحافظة، وأن سياسة الباب المفتوح أمام شكاوى المواطنين هى الحل الأمثل لحل تلك الشكاوى.

ولفت "الأنصارى" إلى أنه سيعمل على تحسين فرص الاستثمار بالمحافظة وفقًا لإمكانياتها، مع مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بطبيعة المحافظة، مؤكدًا ضرورة السيطرة على زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حرصًا على المواطنين.

 

 


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