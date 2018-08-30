video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف السابق باكيًا: فخور بعملى وصعبان عليا العشرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:09 م
محافظ بنى سويف السابق باكيًا: فخور بعملى وصعبان عليا العشرة جانب من اللقاء
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، أنه فخور بعمله فى الفترة التى عمل بها محافظا لبنى سويف وفخور بأهل بنى سويف.
 
ولم يتمالك محافظ بنى سويف السابق دموعه أثناء لقاءه بالتنفيذين قائلا: "صعبان على العشرة مع الناس هنا فى بنى سويف" وتوقف باكيا حيث ترك الجميع مقاعدهم وصفقوا له.
 
وأضاف المهندس شريف حبيب، أدعوا الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن يوفق المحافظ الجديد .
 
وأشار المحافظ، إلى أنه تربطه علاقات مع الأشخاص الذين كان يعمل معهم فى الوقت الماضى كساعى مكتبه وسائقه.
 
وأكد المهندس شريف حبيب، أنه لن يتأخر عن أى طلب أو خدمة لشعب بنى سويف.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملفات شائكة على أجندة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.. تعرف عليها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حركه المحافظين

المحافظون الجدد




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة