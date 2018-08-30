محافظ بنى سويف السابق باكيًا: فخور بعملى وصعبان عليا العشرة

بنى سويف :هانى فتحى

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، أنه فخور بعمله فى الفترة التى عمل بها محافظا لبنى سويف وفخور بأهل بنى سويف.

ولم يتمالك محافظ بنى سويف السابق دموعه أثناء لقاءه بالتنفيذين قائلا: "صعبان على العشرة مع الناس هنا فى بنى سويف" وتوقف باكيا حيث ترك الجميع مقاعدهم وصفقوا له.

وأضاف المهندس شريف حبيب، أدعوا الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن يوفق المحافظ الجديد .

وأشار المحافظ، إلى أنه تربطه علاقات مع الأشخاص الذين كان يعمل معهم فى الوقت الماضى كساعى مكتبه وسائقه.

وأكد المهندس شريف حبيب، أنه لن يتأخر عن أى طلب أو خدمة لشعب بنى سويف.