محافظ السويس الجديد: الرئاسة طالبتنى بالتواصل مع المواطنين فى الشارع

قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس الجديد فى اول تصريح له، أنه يعرف جيدا أبناء محافظة السويس وتاريخهم الكبير وانه سعيد للغاية بثقة القيادة السياسية وتولية منصب محافظ السويس.

وأكد محافظ السويس الجديد لليوم السابع، اننى فور وصولى إلى محافظة السويس سوف أقوم بدراسة جميع الملفات الخاصة بضرورة توفير الخدمات للمواطنين، وساقوم بالتواصل مع أبناء المحافظة باستمرار.

وتابع اللواء عبدالمجيد صقر، أنه يوجد تكليف رئاسى بضرورة إنهاء أى نوع من الأزمات يعانى منها المواطنين وضرورة التواصل فى الشارع مع المواطن وهذا ما يحدث.

وأشار محافظ السويس: "إننى اعلم جيدا الكثير عن محافظة السويس وتاريخها النضالى الكبير وسأبذل كل الجهد خلال وجودى بها".