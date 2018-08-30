مجموعة أتلانتا الإيطالية تقدم مقترحات لإعادة بناء جسر جنوة

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أعلنت شركة "أوتوسترادى بير لايتاليا"، وحدة تابعة لمجموعة اتلانتا الإيطالية للبنية التحتية ، اليوم الخميس ، تقديمها عدة خيارات للسلطات المحلية فى إيطاليا لإعادة بناء الجسر، الطريق السريع، الذى إنهار فى مدينة جنوة الشهر الجارى.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبى عن وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينيلى ، تصريحه حول ذلك ، بأن أوتوسترادى ينبغى أن تدفع تكاليف إعادة البناء ، إلا أن شركة فينكانتيرى التى تسيطر عليها الدولة هى من ينبغى أن تبنيها.

ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

يُشار إلى أن وزير النقل الإيطالى تونينيلى قد وصف فى وقت سابق إنهيار جسر جنوة، الذى أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بأنه مأساة "سخيفة" و"يمكن تجنبها" ، كما حملت الحكومة الإيطالية شركة أوتوسترادى بير لايتاليا الخاصة مسؤولية انهيار الجسر إلا أنها تنفى ذلك ، وشكلت الحكومة الايطالية لجنة تحقيق فى أسباب هذا الحادث المأساوى الذى أثار جدلاً على نطاق واسع داخل ايطاليا بشأن مدى سلامة المرافق الاساسية للبلاد.