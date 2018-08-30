لطلاب الدور الثانى علمى.. تعرف على الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد

كتب وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع" الكليات والمعاهد التى بها أماكن خالية لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق "علمى"، بعد إعلان نتيحة الدور الثانى للثانوية العامة.

الكلية

نوعية موسيقية جامعة دمياط

الفنى للفنادق المطرية

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

ك.ت.فنى صناعى أسوان

نوعية فنية أسيوط

الفنى التجارى بالمحلة الكبرى

عالى دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

ش.مطاعم فنى سياحة إسكندرية

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

العالى تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية بنين بور سعيد

نوعية موسيقية قنا

آداب انتساب موجه الإسكندرية

العالى النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحى مصر جديدة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

العالى سياحة وفنادق الغردقة

معهد عالى تعاون زراعى شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

العالى للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور

تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

اداب انتساب موجه حلوان

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية

المعهد العالى للغات بأسوان

معهد المنيا العالى للغات

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية نوعية فنية اسوان

نوعية فنيه جامعة دمياط

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

نوعية فنيه المنصوره

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

تربية رياضية بنات سوهاج

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

نوعية فنيه بورسعيد

تربية رياضيه / بنات اسيوط

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية ابتدائي جامعة دمياط

تربية رياضيه / بنات بورسعيد

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالي ترميم الآثار بأبي قير

تربية رياضيه بنين كفر الشيخ

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

تربية ابتدائي العريش

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

اداب انتساب موجه دمنهور

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضيه بنين جامعة دمياط

كلية دار العلوم اسوان

كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان

كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

تربية رياضية بنات الفيوم

نوعية فنيه طنطا

دار العلوم انتساب موجه ج القاهره

اداب العريش

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج

نوعية موسيقيه كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان

تربية رياضية بنين اسوان

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية/رياضه العريش

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

ك.ت. فني صناعى سوهاج

تربية رياضيه بنين اسيوط

نوعية موسيقيه اشمون

كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش

كلية التربية الرياضية بالعريش بنين

تربية ش.طفولة العريش

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق بور سعيد

معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية رياضيه بنين بني سويف

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

ك.ت. فني صناعى شبرا

كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

تربية رياضيه بنين حلوان

تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى

ك.ت. فني صناعى الصحافه

تربية ابتدائي اسوان

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية موسيقيه حلوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش

تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة

تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

الفني التجارى بالزقازيق

زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس

تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

نوعية موسيقيه المنيا

اداب انتساب موجه كفر الشيخ

خدمه اجتماعيه حلوان

تربية رياضيه بنات شبين الكوم

تربية نوعية موسيقية اسكندرية

تربية رياضيه بنات الاسكندريه

تربية/رياضه الاسماعيلية

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية رياضية /بنات قنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد فني تمريض القاهره

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضيه بنين المنيا

العالي للغات بمصر جديده

تربية طفولة الغردقة

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الاسكندرية فرع مطروح

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

سياحة وفنادق جامعة السادات

تربية العريش

خدمه اجتماعيه اسيوط

تربية/رياضه جامعة دمياط

البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس

نوعية جيزه

تربية/رياضه جامعة السويس

تربية رياضيه بنين المنصوره

كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس

تربية نوعية اسوان

كلية البنات آداب عين شمس

سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

تربية رياضيه بنين طنطا

نوعية موسيقيه طنطا

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف

كلية السياحة والفنادق بنى سويف

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

تربية رياضيه بنين جامعة السادات

نوعية فنيه اشمون

كلية التربية الفنية ج المنيا

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

سياحه وفنادق الاقصر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

دار العلوم المنيا

تربية رياضيه / بنات المنيا

اداب انتساب موجه المنصوره

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضيه / بنات جامعة السادات

معهد فنى تمريض حلوان

ك.ت. فني صناعى قنا

حقوق شبين الكوم ج منوفية

تربية ابتدائي الاسماعيليه

معهد فني تمريض اورام القاهره

نوعية بور سعيد

نوعية موسيقيه اسيوط

كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية

نوعية جامعة دمياط

حقوق اسوان

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

دار العلوم الفيوم

تربية طفوله جامعة السويس

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

كلية بنات شعبه طفوله عين شمس

معهد فني تمريض عين شمس

تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

نوعية عباسيه

حقوق عين شمس

معهد فني صحى رياضه اسيوط

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى قويسنا

اداب فرع الوادى الجديد

نوعية فنيه جيزة

تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان

تربية ابتدائى فرع وادى جديد

تربية اسوان/رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

معهد فنى تمريض اسوان

حقوق حلوان

اداب حلوان

اداب سوهاج

تربية/رياضه اسيوط

تربية ابتدائي سوهاج

تربية قنا/رياضة ج.الوادى

تربية سوهاج/رياضة

تربية/رياضة فرع الوادى الجديد

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

اداب الاسكندريه

تربية رياضيه بنين الاسكندريه

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

تربية ابتدائي قنا ج الوادي

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

حقوق القاهره

دار العلوم ج القاهره

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

اداب دمنهور

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف

حقوق سوهاج

نوعية قنا

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

اداب قنا ج جنوب الوادى

تربية رياضيه بنين شبين الكوم

تربية/ رياضه بنى سويف

تربية/ رياضه المنيا

حقوق الاسكندريه

نوعية فنيه الاسكندريه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

زراعه اسيوط

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

ك.ت. فني صناعى المطريه

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

زراعة قنا ج جنوب الوادي

اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

معهد فني صحى رياضه سوهاج

تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ

حقوق قنا جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنصورة

اداب الفيوم

تربية اسوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

اداب عين شمس

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات

تربية طفوله سوهاج طالبات

حقوق المنصوره

معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

نوعية الفيوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

زراعه الفيوم

معهد فني تمريض الاسماعيليه

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

نوعية المنصوره

اداب المنصوره

حقوق طنطا

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

تربية طفولة أسوان

آداب اسوان

تربية رياضية / بنات طنطا

تجارة انتساب موجه جامعة السادات

تربية جامعة دمياط