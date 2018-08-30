كوريا الجنوبية تعين "جونج كيونج دو" وزيرا جديدا للدفاع

سول (رويترز)

اختار رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنصب وزير الدفاع، وسيتولى جونج كيونج دو، وهو طيار مقاتل سابق يبلغ من العمر 58 عاما، المنصب فيما تسعى الحكومة لتقليل التوتر وبناء الثقة مع كوريا الشمالية وفى وقت يسوده عدم اليقين فى العلاقات مع الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية لسول.

ولا يحتاج جونج الذى سيحل محل سونج يونج مو إلى موافقة البرلمان لكن يجب أن يحضر جلسة برلمانية ويجيب على أسئلة النواب.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية لتتخلى عن برامجها النووية والصاروخية، وفى إطار تلك الجهود علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية عندما التقى مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى قمة تاريخية فى يونيو حزيران.

لكن مع تعثر المحادثات بين بيونجيانج وواشنطن تدور تكهنات عن احتمال إجراء التدريبات التى طالما وصفتها كوريا الشمالية بأنها استعدادات لغزوها.