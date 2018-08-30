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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:02 م
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فيديو.. تعرف على مطالب أهالى الأقصر من المحافظ الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:50 م
فيديو.. تعرف على مطالب أهالى الأقصر من المحافظ الجديد
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف أهالي محافظة الأقصر، عن عدد من مطالبهم من المستشار مصطفي محمد محافظ الأقصر الجديد، وذلك قبيل وصوله للمحافظة بعد غداً السبت، ليتسلم عمله رسمياً.

ومن جانبه يقول صلاح موسى مدرس بإسنا، أنهم يرحبون بالمستشار مصطفي محمد محافظ الأقصر الجديد ويباركون له توليه منصب محافظ الأقصر الجديد، مناشداً بضرورة إستكمال العمل في المشروعات التي تم افتتاحها من قبل والاهتمام بدعم التعليم وإنهاء مشروعات المدارس.

فيما قال النوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين والزراعيين إبن قرية أصفون المطاعنة بالأقصر، أنه يناشد محافظ الأقصر الجديد ألا يوجد بينه وبين المواطنين جدران حتي يصل لأعلي مستويات النجاح، وأن يكون مكتبه مفتوحا للجميع من المواطنين بالقري والنجوع.

وأضاف النوبي أبو اللوز لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر ينقصها العمل القوي لدعم حركة السياحة ورفع مستويات البنية التحتية بالقري والنجوع التي يجب أن يقوم المحافظ بعمل جولات فيه، حيث يوجد نقص بشبكات المياه والصرف الصحى.

 


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