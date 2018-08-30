video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تعرف على خطوات تعديل مقرك الانتخابى

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:52 م
فيديو.. تعرف على خطوات تعديل مقرك الانتخابى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن تلقيها طلبات المواطنين لتعديل مراكزهم الانتخابية.

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو خاص بخطوات التى يجب على المواطنين الذين يعانون من بعد اللجان الانتخابية عن مقرهم الأصلى، لتقريب التصويت الخاص بهم فى الانتخاب لأقرب لجنة من العنوان الأصلى.

وتضمن الفيديو عددا من الخطوات السهلة، التى تمكن أى مواطن من تقريب لجنته الانتخابية عبر موقع الهيئة العامة للانتخابات، وتسجيل بيانات الفرد المتقدم بتقريب لجنته الانتخابية، واختيار أقرب 3 لجان لمنزله، ليقوم فريق عمل مختص باختيار أقرب لجنة انتخابية للمتقدم بالطلب.

كما أتاحت الهيئة العامة للانتخابات إمكانية تسجيل المواطن بياناته لتغيير لجنته الانتخابية فى أقرب محكمة ابتدائية لاختيار أقرب لجنة انتخابية لمنزله، وتغيير العنوان الخاص بالمتقدم بمصلحة الأحوال المدنية الأقرب للمتقدم بالطلب.

تعديل المركز الانتخابى أو تغييره، كانت من أبرز شكاوى المواطنين فى الانتخابات الرئاسية الماضية، فكثير من المواطنين وجدوا أنفسهم مسجلين فى لجان انتخابية ليست الأقرب إلى محل إقامتهم، وبالتالى ظهرت هذه النوعية من الشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمجرد أن أعلنت الهيئة كشوف الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة، وفى هذا التوقيت لم تكن هناك إمكانية لتعديل المركز الانتخابى، وتعلن الهيئة حاليا عن أنه بإمكان المواطنين تعديل مكان انتخابهم، سواء فى حال تغيير محل الإقامة، أو لاختيار المكان الأقرب لمحل الإقامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يعلن خلو مقعدى طامية وزفتى فى دور الانعقاد الرابع لوفاة نائبين.. ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: ننتظر إخطار مجلس النواب بعد الإجازة البرلمانية.. ويؤكد: جاهزون لإجراء انتخابات تكميلية خلال 60 يوما

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات

لجان الانتخابات

الانتخابات القادمة

حل ازمة بعد اللجان الانتخابية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة