فيديو.. تعرف على خطوات تعديل مقرك الانتخابى

كتب أحمد حسنى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن تلقيها طلبات المواطنين لتعديل مراكزهم الانتخابية.

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو خاص بخطوات التى يجب على المواطنين الذين يعانون من بعد اللجان الانتخابية عن مقرهم الأصلى، لتقريب التصويت الخاص بهم فى الانتخاب لأقرب لجنة من العنوان الأصلى.

وتضمن الفيديو عددا من الخطوات السهلة، التى تمكن أى مواطن من تقريب لجنته الانتخابية عبر موقع الهيئة العامة للانتخابات، وتسجيل بيانات الفرد المتقدم بتقريب لجنته الانتخابية، واختيار أقرب 3 لجان لمنزله، ليقوم فريق عمل مختص باختيار أقرب لجنة انتخابية للمتقدم بالطلب.

كما أتاحت الهيئة العامة للانتخابات إمكانية تسجيل المواطن بياناته لتغيير لجنته الانتخابية فى أقرب محكمة ابتدائية لاختيار أقرب لجنة انتخابية لمنزله، وتغيير العنوان الخاص بالمتقدم بمصلحة الأحوال المدنية الأقرب للمتقدم بالطلب.

تعديل المركز الانتخابى أو تغييره، كانت من أبرز شكاوى المواطنين فى الانتخابات الرئاسية الماضية، فكثير من المواطنين وجدوا أنفسهم مسجلين فى لجان انتخابية ليست الأقرب إلى محل إقامتهم، وبالتالى ظهرت هذه النوعية من الشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمجرد أن أعلنت الهيئة كشوف الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة، وفى هذا التوقيت لم تكن هناك إمكانية لتعديل المركز الانتخابى، وتعلن الهيئة حاليا عن أنه بإمكان المواطنين تعديل مكان انتخابهم، سواء فى حال تغيير محل الإقامة، أو لاختيار المكان الأقرب لمحل الإقامة.