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عبور 302 سفينة قناة السويس بحمولة 21.7 مليون طن فى 6 أيام

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:00 ص
عبور 302 سفينة قناة السويس بحمولة 21.7 مليون طن فى 6 أيام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الأربعاء، عبور 302 سفينة بحمولة 21.7  مليون طن.

وقال "مميش" إن قناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصًا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 41 سفينة بحمولة 3 مليون طن، وعبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، 48 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين، 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 55 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت أمس الأربعاء 60 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن.

 

 


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