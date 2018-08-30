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طائرة مصرية خاصة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها 321 حاجا من قطاع غزة

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:03 م
طائرة مصرية خاصة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها 321 حاجا من قطاع غزة حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى - إبراهيم سعيد تصوير أشرف فوزى
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، طائرة مصرية خاصة، على متنها 321 من حجاج قطاع غزة والمحافطات الجنوبية قادمين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج لهذا العام. 
 
وقامت السلطات الأمنية وسلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحى باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار وخروجهم من الدائرة الجمركية. 
 
وكان وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى قد وجه بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة. 
 
كما وافق وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى على فتح صالة رقم 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضى المقدسة دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بفتح معبر رفح البرى استثنائيا يوم غد الجمعة والسبت، لتسهيل عبور الحجاج الفلسيطينيين من قطاع غزة والمحافظات الجنوبية بعد أدائهم لمناسك الحج، حيث قام الرئيس محمود عباس بشكر الرئيس السيسي على هذه اللفتة الإنسانية.

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