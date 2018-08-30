ضبط 74 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة و جمال أبو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ص.م.ا" 46 سنة صاحب شركة للاستيراد والتصدير بمركز الدلنجات لإدارته الشركة بدون ترخيص وقيامه بعملية التعبئة فى مكان يفتقر لأدنى درجات النظافة والمواصفات القياسية وحيازة وتعبئة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضُبط بحوزته كمية 74.380 طن شطة مطحونة منتج نهائى وشطة خام سرسة أرز، خروب، جوز هند، تمر هندى.

وضبط "ق.م.م" 40 سنة صاحبة محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز دمنهور لقيامها بتجميع أسمدة زراعية مدعمة مخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام الحيازات لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وحيازة أعلاف مجهولة المصدر، وضُبط بحوزتها 1.050 طن أسمدة زراعية و3 أطنان أعلاف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م.ع.م" 44 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة بدرلقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة مخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام الحيازات لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 400 كيلو أسمدة زراعية.