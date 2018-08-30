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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
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ضبط 1166 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:52 ص
ضبط 1166 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 4 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1166 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1049 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، من ضبط 15 قضية متنوعة فى مجال قضايا الآداب، وقضية اتجار بالمخدرات، وقضية سلاح أبيض، و4 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و13 قضية متنوعة، و3 أحكام حبس، وحكم غرامة، فى مجال قضايا الأحداث، و127 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وضبط 124 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 597 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

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