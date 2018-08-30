ضبط لصوص سرقوا مجوهرات وأموال وسلاح من فيلا بالبحر الأحمر

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالبحر الأحمر فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بالغردقة وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطه ثان الغردقة بلاغاً من المواطن "محمد.س" صاحب معرض أثاث بإكتشافه سرقة الفيلا الخاصة به، وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبالفحص والمعاينة أكد أنه عقب عودته برفقة أسرته من الإقامة بأحد الفنادق منذ يوم الجمعة السابق إكتشف سرقة " طبنجة عيار 9مم بخزينتها 8 طلقات من ذات العيار مرخصة له ، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ، 5 ساعات يد ، عدد 3 هواتف محمولة، مبالـغ مالية قدرها " 7000 جنيه مصرى ، 1400 يوان صينى " عن طريق التسلق وكسر نافذة شرفة غرفة النوم الرئيسية.

ووجه اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء فتحي الداوي حكمدار المديرية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شابين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، حيث قام المتهم الأول بالدخول عن طريق التسلق وكسر باب الشرفة وقام المتهم الثانى بمراقبة الطريق ، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشادهما ، وكذا الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن ( أجنه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.