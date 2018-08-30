ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، بمركز الفيوم، محملة بـ7 أطنان دقيق بلدى مدعم، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم (ف أ د 3657 ) نقل، قيادة "مصطفى.ش.أ" (45 سنة-سائق)، ومقيم بمركز الفيوم، محملة بـ7 أطنان دقيق بلدى مدعم، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء، حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 23798 جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.