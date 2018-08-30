ضبط سائق بحوزته 24 طربة حشيش فى كمين سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر من ضبط سائق لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة سفاجا والمعينة بخدمة كمين الكيلو 5 بسفاجا أثناء فحص السيارات القادمة من اتجاه قنا/سفاجا، من ضبط السيارة رقم 22126 نقل قنا قيادة "عرنوس. ز.ع" مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، يرافقه "السيد.ع.ع" سائق مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا وبحوزتهما بالسيارة عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو، ومبلغ مالى، وهاتف محمول وخلال عملية الضبط تمكن قائد السيارة من الفرار هارباً بالسيارة.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، وبالكشف عنه تبين سابقة اتهامه فى قضية مخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.