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"صيادلة" المنوفية تطلق تجربة للتدريب الميدانى على الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:08 م
"صيادلة" المنوفية تطلق تجربة للتدريب الميدانى على الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات صيادلة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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صرح الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة المنوفية، أنه تم إعتماد برنامج مشترك بين نقابة الصيادلة و مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لتدريب 160 من شباب الصيادلة، عمليا على الأعمال الفنية للصيدلة الإكلينيكية ، بأقسام الكلينيكال بمستشفيات المنوفية، تحت تنفيذ وإشراف فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات و مديرية الشئون الصحية، وإشراف إدارة الصيدلة بالمنوفية، حيث تبدء فاعليات البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر بتوزيع المتدربين على المستشفيات .
 
ومن جانبه أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن البرنامج التدريبى تجربة رائدة داخل مستشفيات الوزارة، حيث تضم المستشفيات كوادر بشرية متخصصة، يجب استثمارها فى نقل الخبرة لزملاءها بالقطاع داخل وخارج الوزارة، لبناء أجيال متميزة تطور المنظومة الصحية، وتخدم المواطن والوطن.
 
وأضاف الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، أن النقابة تولى اهتماما شديدا لشباب القطاع الطبى، على أمل إعداد كوادر مؤهله لسوق العمل، ويأتى البرنامج التدريبى الميدانى المشترك مع مديرية الشئون الصحية، استكمالا لتعاون مشترك مستمر مع مديرية الصحة فى تحسين المنظومة الدوائية والطبية.
 
وأشارت الدكتورة سعاد الزاغ مدير إدارة الصيدلة بالمنوفية، أن تجربة الصيدلة الإكلينيكية بالقطاع الطبى أثرت بشكل كبير فى الحفاظ على مقدرات الدولة من إهدار الأدوية، كما ساهمت فى تحسين الخدمة الدوائية والطبية المقدمة للمريض، ويقوم على هذه المهام بمستشفيات المنوفية صيادلة متميزين فى الصيدلة الإكلينيكية.

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