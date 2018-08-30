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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:39 ص
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صور.. مراسم حفل تأبين السيناتور جون ماكين فى ولاية أريزونا الأمريكية

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:00 ص
صور.. مراسم حفل تأبين السيناتور جون ماكين فى ولاية أريزونا الأمريكية الجنود يحملون نعش السيناتور جون ماكين
واشنطن - (أ ش أ) تصوير رويترز
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بدأت مراسم حفل تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين، فى مبنى الكونجرس لولاية (أريزونا) الأمريكية، حيث أنه كان ممثلًا عن هذه الولاية لسنوات طويلة.

وبثت وكالة رويترز للأنباء صورا، وصول الموكب الذى يحمل جثمان ماكين إلى مبنى الكونجرس بالولاية، حيث حمل الحرس الوطنى النعش إلى داخل المبنى، قبل أن تقام مراسم حفل التأبين فى حضور عائلته وأصدقائه، إلى جانب حاكم الولاية وعدد من الشخصيات العامة البارزة.

ومن المقرر أن يقام حفل تأبين آخر للسيناتور الراحل فى العاصمة واشنطن، وسيتم دفنه فى مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية فى شبه جزيرة مطلة على نهر (السيفيرن) بولاية (ميريلاند).

وكان السيناتور الأمريكي، جون ماكين، قد توفى عن عمر ناهز 81 عاما، بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء  إصابته به العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ماكين قضى أكثر من 30 عاما عضوا فى مجلس الشيوخ، وشارك بقوة فى نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة، كما أمضى الطيار السابق فى البحرية الأمريكية، عدة سنوات أسيرا لدى فيتنام؛ بعد أن أسقطت طائرته فى أجواء هانوى خلال مهمة قصف خلال حرب فيتنام، وقد خسر ماكين الانتخابات الرئاسية فى 2008 التى خاضها فى مواجهة باراك أوباما.

أحد-الحضور-يشارك-فى-تأبين-السيناتور
أحد الحضور يشارك فى تأبين السيناتور

 

أحد-العسكريين-يؤدى-التحية-أمام-نعش-ماكين
أحد العسكريين يؤدى التحية أمام نعش ماكين

 

أقارب-السيناتور-يشيعون-النعش
أقارب السيناتور يشيعون النعش

 

العشرات-يؤدون-التحيه-لنعش-السيناتور-الأمريكى
العشرات يؤدون التحيه لنعش السيناتور الأمريكى

 

تأبين-جون-ماكين
تأبين جون ماكين

 

جاك-ماكين--ابن-السناتور-الأمريكي
جاك ماكين ابن السناتور الأمريكي

 

جانب-من-مراسم-تأبين-السيناتور-الأمريكى
جانب من مراسم تأبين السيناتور الأمريكى

 

حفل-تأبين-السيناتور-الأمريكى
حفل تأبين السيناتور الأمريكى

 

زوجة-جون-ماكين-تبكى-على-نعشه
زوجة جون ماكين تبكى على نعشه

 

زوجة-ماكين-وابناءه
زوجة ماكين وابناءه

 

سيندي-ماكين--زوجة-السناتور-جون-ماكين
سيندي ماكين زوجة السناتور جون ماكين

 

ميجان-ماكين-ابنة-السناتور-الامريكي-جون-ماكين
ميجان ماكين ابنة السناتور الامريكي جون ماكين

 


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