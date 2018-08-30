صور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض لمستلزمات المدارس بتخفيضات 40%

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، معرض وزارة الداخلية بأرض المعارض أمام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لبيع الزى المدرسى ومستلزمات المدارس بأسعار منخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، رافقه خلالها اللواء ناصر رشاد، حكمدار مديرية الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، وعدد من قيادات المديرية.

شهد المعرض إقبالاً من الأهالى مصاحبين أطفالهم لشراء الزى المدرسى ومستلزمات المدارس فى ظل تواجد أمنى ووضع بوابات إلكترونية بمدخلى المعرض، وداعب مدير الأمن عدد من الأطفال الذين أصروا على التصوير سلفى معه، ما دفعه لطلب مزيد من التخفيضات للمواطنين.

وأكد اللواء فريد مصطفى أن التخفيضات تراوحت ما بين 30 لـ40%، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية حريصة على توفير السلع الغذائية، ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأضاف مدير الأمن، لـ" اليوم السابع"، أنه تجول فى المعرض واطمأن بنفسه على التخفيضات، كما ناقش الأهالى فى نسبة التخفيض، وأنه طالب العارضين بزيادة نسبة التخفيض لمصلحة الأهالى.