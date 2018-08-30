صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات تطهير العاصمة لضبط باعة وعربات مأكولات

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة امنية موسعة، واستهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة وغلق كافة المقاهي المخالفة وتنظيم الحركة المرورية والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، بقصد إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

و شارك فى الحملات كافة أجهزة المديرية المتمثّلة فى ( الإدارة العامة لقطاعات المعنية -الإدارة العامة لمرور القاهرة - إدارة شرطة المرافق – الإدارة العامة لمباحث القاهرة –الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة) .

واسفرت الحملات عن تنفيذ 870 مخالفة إزالة إدارية , 169 مخالفة إشغال طريق، وضبط 37 بائع جائل ،7 عدم حمل شهادة صحية ، 48 محضر تلوث بيئة ، 7 عربة يد عجل لبيع الخضار ، 89 محاضر إدارة بدون ترخيص ، 5 عربة فول ، 3 عجل لبيع الموز ، 8 فاترينة لبيع المأكولات ، 4 عربة كارو ، 1 لافتة إعلانات ، حجز 6 توك توك ، عدد 6 سيارات متروكة ، 78 إزالة تاندة ، 3 تنفيذ قرار غلق إدارى ).

كما تم ضبط (2092 مخالفة كلبش ، 54 تعطيل حركة المرور ،738 سحب تراخيص ، 3891 مخالفات نموذج 125، 20 طمس لوحات ، 56 أنتظار في الممنوع ، 19 ملصقات ومعلقات ، 100 مخالفة شروط التراخيص ، 39 حظر سير النقل ، 47 بدون رخصة قيادة ، 49 بدون رخصة تسيير ، 109 أنبعاث دخان ، 101 أمن ومتانة ، 13 حجز درجات نارية ، 7 حجز مركبات )

و ألتقى مدير أمن القاهرة خلال الحملة بالمواطنين وأستمع لشكواهم وأكد على الإستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر السلبية، وقد أعرب المواطنين لمدير الأمن عن شكرهم للتفاعل والتجاوب السريع من أجهزة الأمن وقيامهم بإتخاذ الإجراءات القانونية .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفى إطار جهود المديرية لتكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمةوغلق كافة المقاهي المخالفة وتنظيم الحركة المرورية والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات منعاً لتفاقمها أو محاولة فرض أمر واقع على أهالي المناطق السكنية بالمخالفة للقانون كإقامة أسواق عشوائية أو ورش مخالفة وتسبب الإزعاج للمواطنين، لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع .