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الخميس، 30 أغسطس 2018 11:55 م
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صور .. محافظ الإسكندرية الجديد يؤكد ضرورة الاستجابة لطلبات المواطنين

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:42 م
صور .. محافظ الإسكندرية الجديد يؤكد ضرورة الاستجابة لطلبات المواطنين جانب من الجولة التفقدية
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الجديد، مساء اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عقب وصوله الديوان العام، وتسلمه مهام عمله محافظا للإسكندرية، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالغرفة، والتأكد من كفائتها فى استقبالها بلاغات وشكاوى المواطنين، وسرعتها فى التعامل مع البلاغات المقدمة والرد عليها، وذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، وجميع مندوبى المديريات الخدمية وشركات المرافق المتواجدين بالغرفة.
 
 
وخلال التفقد؛ استفسر المحافظ من مندوبى المديريات الخدمية وشركات المرافق المختلفة عن طبيعة عملهم بالغرفة، وتأكد بنفسه من مدى سرعة الاستجابة وإتاحة كافة الخطوط المعلن عنها، ووجه مسئولى غرفة العمليات بعمل حصر شامل لجميع الشكاوى الواردة للغرفة على مدار اليوم، وتوضيح ما تم فى تلك الشكاوى، وكذا توضيح فترة التعامل مع الشكوى المقدمة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لكافة طلبات المواطنين المشروعة والقانونية وطمأنتهم والعمل على حل مشكلاتهم فى أسرع وقت ممكن، وإبلاغ المواطنين بما تم فى شكواهم أولا بأول.
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (1)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (2)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (3)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (4)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (5)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (6)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (7)
 
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (8)
 

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