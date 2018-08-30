صور.. "كلنا واحد" مبادرة وزارة الداخلية لتوفير مستلزمات المدارس

بالقرب من قصر عبدين، وبالتحديد في واحدة من أشهر الأماكن التي شهدت احتفالات المصريين بشكل دائم، سواء كان في المناسبات- كالأعياد والإجازات- أو الذكرى السنوية لأحداث ثورة (30 يونيو). توسط الطريق واحدة من لافتة جذبت أنظار المارة، خاصة أولياء الأمور، الذين يستعدوا خلال الفترة الحالية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد (2018-2019).

«كلنا واحد».. كلمة كتبت باللون الأحمر، أسفل صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكأنها تحمل رسالة، تفيد أن الدولة دائما تتصدى لجشع التجار واستخدام حاجة المواطنين، والمواسم في المبالغة في رفع الأسعار.

مبادرة «كلنا واحد»، والتي تمت من قبل وزارة الداخلية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف توفير مستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، ذلك للتصدي لجشع التجار. بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ مبادرة «كلنا واحد» بمناطقي الفردوس وعابدين. اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تشهد إقبال كثيفا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها توفر المستلزمات الدراسية بأسعار لا تقبل المنافسة.

مبادرة «كلنا واحد»، والتي تم تنفيذها، اليوم بمناطقي الفردوس وعابدين، شهدت توفر كافة السلع المدرسية، عن طريق عمل أركان داخل المعرض، لكافة السلحة المدرسية، والتي بدأت من حاجة الطلاب إلى الأقلام، وحتى الصلصال الخاص باللعب في المدارس.

كانت الفترة الماضية، شهدت طلبات عدة من أوليا الأمور، بتأجيل الدراسة- مد فترة الإجازة- ذلك بسبب دخول عيد الأضحى المبارك، على أولياء الأمور، خاصة وأنه يستنزف الكثير من الاموال على حد وصفهم. مشيرين إلى صعوبة توفير احتياجات ذويهم في ظل دخول العيد، والذي سبقه العديد من المناسبات التي استنزفت مواردهم، ومنها عيد الفطر ورمضان.

وقالت مواطنة إن كثير من الأسر لديها أطفال فى مراحل متعددة مثل رياض الأطفال والمراحل الأخرى ويتزامن قرب دخول رياض الأطفال مع قرب عيد الأضحى، وهو ما يثقل كاهل الأسرة المصرية، وأيضآ كثير من الأسر تؤدى فريضة الحج والميزانية لا تسمح، فيما ناشد أخرون ببدء الدراسة في كل الصفوف فى وقت واحد لعدم تشتيت الأسر والأطفال، وأيضا تكون الوزارة انتهت من طباعة كتب الصفوف الأولى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الجديدة خاصة أن الوزارة أكدت أنها ما زالت داخل المطابع حتى الآن.

وفى السياق ذاته قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حتى الآن العام الدراسى وبداية الدراسة تسير وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى، كما هى معلنة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة الماضية ولم يحدث أى تغيير، مؤكدة أن الدراسة فى النظام الجديد للتعليم عدد أيام الدراسة فى الصفوف الأولى أطول من باقى الصفوف ومن ثم فالدراسة سوف تبدأ كما هو محدد لها.