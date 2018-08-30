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صور.. غلق وتشميع 16 محل مخالف بحملة مكبرة بحى المناخ فى بورسعيد

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:44 ص
صور.. غلق وتشميع 16 محل مخالف بحملة مكبرة بحى المناخ فى بورسعيد غلق وتشميع 16 محل مخالف
بورسعيد – السيد فلاح
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شن حى المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكرى، رئيس الحى، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 16 محلا مخالفا بنطاق الحى.
 
وقام، رئيس حى المناخ بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة بمنطقة العرب القديم بنطاق الحى، كما تم رصد نفايات ومخلفات طبية ملقاه بجوار صندوق تجميع القمامة بشارع سعد زغلول أمام مستشفى آل يوسف ووجهت إدارة المستشفى اتخاذ الإجراءات القانونية للتخلص من هذه المخلفات والبدء بالأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بشوارع منطقة خان الخليلى.
 
وتابع سعيد شلبى، رئيس حى الشرق استعدادات حى الشرق لبدء العام الدراسى الجديد، وذلك بتجميل وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وتسوية المسطحات الخضراء ورفع المخلفات بالمدارس بنطاق الحى مرورًا بمدرسة الغرفة التجارية.
 
وأشرف السعيد رخا، رئيس حي الضواحى على القيام بأعمال الكنس وتجريف ورفع الرمال ورفع جميع التجمعات والقمامة والمخلفات بمناطق السيدة نقيسة القديمة وحول محيط مدرسة المستشار عدلى منصور وبامتداد شارعى مصطفى كامل وطريق الشاحنات كما تم القيام بحملة مكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الدواب الشاردة بعدد من شوارع ومناطق الحى للقضاء على هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات صارمة تجاه أصحاب الماشية التى يتم التحفظ عليها.
 
حملة مكبرة بأحياء بورسعيد (1)
حملة مكبرة بأحياء بورسعيد 

حملة مكبرة بأحياء بورسعيد (2)
حملة مكبرة بأحياء بورسعيد

حملة مكبرة بأحياء بورسعيد (3)
حملة مكبرة بأحياء بورسعيد 

حملة مكبرة بأحياء بورسعيد (4)
حملة مكبرة بأحياء بورسعيد

غلق وتشميع 16 محل مخالف
غلق وتشميع 16 محل مخالف

 


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