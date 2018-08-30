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صور.. ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح نارى و66 "تموينية" فى حملة بالجيزة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:39 م
صور.. ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح نارى و66 "تموينية" فى حملة بالجيزة امن الجيزة يقود حملة أمنية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص.
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير 66 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.
 
كما استهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير بقطاعى شمال وجنوب الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تمكن ضباط شرطة المرافق بإشراف العميد حسن الدماطى مدير شرطة المرافق بالجيزة من إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
حملة أمنية (1)
حملة أمنية (1)

حملة أمنية (2)
حملة أمنية (2)

حملة أمنية (3)
حملة أمنية (3)

حملة أمنية (4)
حملة أمنية (4)

حملة أمنية (5)
حملة أمنية (5)

حملة أمنية (6)
حملة أمنية (6)

حملة أمنية (7)
حملة أمنية (7)

حملة أمنية (8)
حملة أمنية (8)

حملة أمنية (9)
حملة أمنية (9)

حملة أمنية (10)
حملة أمنية (10)

 


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