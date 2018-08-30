صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية للبنات ببورسعيد

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد المحرصاوى, رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم بزيارة تفقدية لمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد.

وبحث رئيس الجامعة الاستعدادات والتجهيزات التى قامت بها الكلية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وناقش رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة مع إدارة الكلية مدى جودة ونوعية الخدمات المقدمة للطالبات فى الأقسام المختلفة بالكلية، مؤكدا ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التى تنمى حس الانتماء للوطن وتدعم روح التعاون والمشاركة.

وأكد رئيس الجامعة - خلال الزيارة التفقدية - أن مصلحة بناته الطالبات فوق كل شىء، موضحا أن إدارة الجامعة تعمل لصالح الطلاب والطالبات لدعمهم فى كافة الجوانب، وتقديم نموذجا أزهريا متميز أكاديميا وأخلاقيا، محبا لوطنه نافعا لمجتمعه.