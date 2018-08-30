صور.. "تعليم كفر الشيخ" تعلن عقد مؤتمرات للتواصل ونشر ثقافة التعاون بين المدارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الدكتورة بثينىة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بحضور هناء مصطفى شهاب، وكيل المديرية ،ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذي ،وسلامة الويشى مدير عام التعليم العام وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والادارية .

وناقشت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، سيل ترشيد الانفاق والعمل على زيادة الموارد الذاتية من خلال الافكار غير التقليدية التي لا تخالف صحيح القانون، لدعم العملية التعليمية ،اضافة إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال ميكنة العمل، وتفعيل خدمة الشباك الواحد والحرص على تفاعل مديري الادارات التعليمية بالمواطنين وعقد اللقاءات الجماهيرية أسبوعيا.

كما وجهت بعدم منح الاجازات نظرا لبدء العام الدراسي الجديد ،كما أعلنت عن نية الوزارة في عقد مسابقة على مستوى الجمهورية في أفضل مدرسة و أفضل طالب وأفضل معلم وأفضل عامل لبث روح المنافسة بين المدارس ، مؤكدة أن المديرية بصدد توزيع شهادات أمان بواقع 11 شهادة أمان لكل ادارة تعليمية على بعض المديرين والمعلمين .

وطالبت وكيل الوزارة بحصر التعديات على أسوار المدارس و إزالة أي تعديات عليها ،كما شددت على عدم تواجد المعلمين داخل دواوين المديرية والادارات التعليمة تنفيذا لقرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

كما قررت عقد ثلاث مؤتمرات كبرى للتواصل المجتمعي ونشر ثقافة التعاون بين الجهات الرسمية التعليمية وبين مؤسسات المجتمع المدني والطلابي و مجالس الامناء والمعلمين الأول مقره مركز التطوير ويضم إدارات شرق كفر الشيخ وغرب كفر الشيخ وسيدى غازي و الرياض التعليمية في 5 من سبتمبر و المؤتمر الثاني يضم إدارات دسوق وفوه و مطوبس وقلين ومقره نقابة المعلمين بفوه فـ 12 سبتمبر و المؤتمر الثالث ويضم إدارات بيلا والحامول و بلطيم و برج البرلس بنقابة المعلمين ببلطيم في 19 سيتمبر.

وأوضحت أن هذه المؤتمرات تأتى عقب سلسلة من المؤتمرات الداخلية التي بعقدها كل مدير إدارة داخل إدارته وفق جدول زمنى محدد لكل إدارة تعليمية يتم من خلالها التواصل مع المجتمع المدني ونشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لدى المواطنين لضمان وقوف الجميع صفا واحدا لنجاح النظام في خلق جيل أبداعي خلاق لا يعتمد على الحفظ والتلقين ،وتوضيح أبعد التغيير التي ستتضمن طرق التدريس وكيفية وضع الامتحانات أونالين وتدريب الطلاب عليها واعتبار نصف العام الدراسي الاول فصلا تدريبيا للوقوف على مشكلات التنفيذ ووضع الاقتراحات والحلول. .

وتناولت هناء مصطفى شهاب وكيل المديرية، ضرورة إعداد كل مدير إدارة تقريراً اسبوعيا اضافة إلى cd يتضمن مدى جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد .،وطالبتهم بإعداد تقرير دقيق بأسماء الذين سيتدربون للعمل بالنظام الجديد للعمل بالصفوف الاولى والصف الاول الثانوي والوقوف ضد أي مخالفة في هذا الشأن ،ووجهت إلى حسن التعاون مع الجماهير والعمل على كسب ثقتهم لضمان التعاون في نجاح العملية التعليمية .