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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:51 ص
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صور.. انفجار بخط مياه فى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:51 ص
صور.. انفجار بخط مياه فى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة غرق الشارع
القليوبية - إبراهيم سالم
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شهدت منطقة أم بيومى فى شبرا الخيمة بالقليوبية، صباح اليوم الخميس، انفجار خط مياه 600، ما أدى إلى غرق الشارع وشلل تام للحركة المرورية وسط حالة من الاستياء بين أهالى المنطقة، وضعف عملية الضخ بالمنطقة من كميات مياه الشرب.
 
وبدوره أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة قامت على الفور بإرسال الفنيين لإصلاح الخط وإعادته للعمل مرة أخرى، مع الدفع بسيارات لمياه الشرب لحين عودة العمل بصورة طبيعية للخط مرة أخرى.
 
وأوضح أنه على الفور جرى الدفع بسيارات شفط المياه وفرق الإصلاح والدعم، وأنه جارى اتخاذ اللازم لرفع المياه وتسيير حركة المرور بالمنطقة التى غرقت نتيجة اندفاع المياه.
 
ووجه مجاهد اعتذارًا للأهالى بسبب قطع المياه عن المنطقة، مؤكدًا أن فرق الإصلاح تقوم حاليًا بإصلاح العطل وإعادة الوضع كما كان عليه قبل الواقعة.
 
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