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صور.. "الزراعة" تكثف حملات الرقابة على المبيدات بالشرقية

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:30 ص
صور.. "الزراعة" تكثف حملات الرقابة على المبيدات بالشرقية جانب من حملات الرقابة
كتب عز النوبي
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أكد د ممدوح السباعى، رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات بوزارة الزراعة، أن الإدارة تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على المبيدات بجميع أسواق المبيدات الزراعية بالمحافظات لضبط المغشوش وغير المصرح به من قبل وزارة الزراعة وضبط أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين والتشديد على عدم التهاون مع المخالفين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها لاعتبار ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر وصحة مواطنيها.

وأضاف السباعى أنه تم تكليف لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لفحص الشكاوي الواردة من وزارة الزراعة يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 وتوجهت اللجنة إلى مركز ديرب نجم ناحية شوبك أكراش - العصايد بالمرور على المحلات وبالفحص فقد تم ضبط عدد 17 نوعا من المبيدات المغشوشة بإجمالى عدد 172 عبوة مبيدات مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النائب بشأنها

علاوة على ذلك صدر القرار رقم 10420 لسنة 2018 بالغلق الإدارى لعدد 110 محلا يأتى ذلك فى إطار حرص الإدارة المركزية للمكافحة على المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة محلات الاتجار فى المبيدات لضبط منظومة العمل فى أعمال الرقابة على المبيدات.

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وزارة الزراعةاسواق المبيدات

مكافحة الافات

المبيدات المغشوشة




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