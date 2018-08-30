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صور.. إقبال ملحوظ لطلاب الدور الثانى بمعامل "عين شمس" لتسجيل الرغبات

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:14 ص
صور.. إقبال ملحوظ لطلاب الدور الثانى بمعامل "عين شمس" لتسجيل الرغبات التنسيق الالكترونى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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فتحت كلية الآداب بجامعة عين شمس، معملين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك لاستقبال الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) ، لتسجيل الرغبات بأول أيام المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثانى والتى تستمر حتى الإثنين المقبل .
 
 
وشهدت المعامل إقبالا ملحوظ من الطلاب فى الساعات الأولى، فيما علقت الكلية تعليمات وارشادات خاصة للطلاب للتسهيل من تسجيل الرغبات، فضلا عن لافتات "التنسيق مجانا" .
 
 
 
وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معمل للحاسب الآلى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"،  بالإضافة لمعمل للحاسب الألى بالمدينة الجامعية ، لإجراء أعمال التنسيق الإليكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120  متخصصا .
 
 
يذكر أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة.
 
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عين شمس

معامل التنسيق

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