صور.. إقبال ملحوظ لطلاب الدور الثانى بمعامل "عين شمس" لتسجيل الرغبات

كتب محمود راغب

فتحت كلية الآداب بجامعة عين شمس، معملين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك لاستقبال الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) ، لتسجيل الرغبات بأول أيام المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثانى والتى تستمر حتى الإثنين المقبل .

وشهدت المعامل إقبالا ملحوظ من الطلاب فى الساعات الأولى، فيما علقت الكلية تعليمات وارشادات خاصة للطلاب للتسهيل من تسجيل الرغبات، فضلا عن لافتات "التنسيق مجانا" .

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معمل للحاسب الآلى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الألى بالمدينة الجامعية ، لإجراء أعمال التنسيق الإليكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا .

يذكر أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة.