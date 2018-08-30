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صور.. أسامة أقعده السقوطه من أعلى عمود ويطالب بتوك توك لإعالة نفسه

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:04 م
صور.. أسامة أقعده السقوطه من أعلى عمود ويطالب بتوك توك لإعالة نفسه أسامة ضيف يطلب توك توك لإعالة نفسه وأسرته
الفيوم – رباب الجالي
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أسامة الشاب الثلاثينى تراه جالسا فتظن تظن أنه بكامل صحته وعافيته، وبمجرد أن يحاول الوقوف يسقط أرضا بسبب عدم قدرته على الاتزان.

أسامة ضيف، شاب كان يعمل "كهربائى" وينفق على زوجته وابنته، ويساعد والديه فى الإنفاق على شقيقاته الـ6، وأثناء عمله سقط من أعلى عمود كهربائى بعدما صعقته الكهرباء، وأصيب بكسر فى العمود الفقرى، وقام بإجراء عملية جراحية، وتركيب 7 مسامير وشريحتين وأصبح مصاب باهتزاز عصبى يشبه شلل الرعاش، يجعله لا يستطيع الاتزان فى الوقوف، ولا يستطيع السير مشيا لمسافة تتعدى أمتار قليلة، وبالتالى فقد أسامة عمله ككهربائى وأصبح لا يمتلك أى مصدر للدخل والإنفاق على أسرته، ولا يطلبه أحد للعمل لما يعانيه من المرض.

قال أسامة، إن الحادث الذى تعرض له حوله من إنسان يعمل ويجتهد وينفق على أسرته إلى مريض لا حول له ولا قوة، ولا يملك قوت يومه، لافتا إلى أنه لا يملك من المال ما يمكنه من الذهاب لمراجعة الأطباء، ومعرفة سبب المشكلة التى يعانى منها، وما إذا كان يحتاج إلى إجراء عملية جراحية أخرى أو علاج طبيعى.

ولفت أسامة، إلى أنه لا يستطيع المشى لـ10 أمتار متواصلة بسبب ما يعانيه من الاهتزاز بقدميه، مشيرا إلى أنه متزوج ولديه طفلة رضيعة، ولا يجد قوت يومه، وهو ما دفعه للعمل رغم إصابته، ولكن قدر الله له أن يصاب بحرق فى قدمه ويعانى من فتحة فى قدمه تخرج صديدا بشكل مستمر.

 

وأكد أسامة، أن حلم حياته الحصول على توك توك، لأنه يناسب عدم قدرته على الحركة، وحتى يكون مصدر رزق لأسرته التى يخشى عليها من الاحتياج وضيق الحال.

وقالت سميحة محمد عبد الله، والدة أسامة، أنها لا تستطيع النوم من البكاء على حال ابنها الذى كان بكامل صحته وعافيته، أصبح طريح الفراش، لا يستطيع الحركة، ويبكى كلما يرى أبنته وزوجته ويشعر بعجزه تجاههم، وهو لا يملك أى مصدر رزق آخر.

ولفتت الأم المكلومة، أن لديها 6 بنات بخلاف ابنها، ومصدر رزقهم الوحيد معاش زوجها الذى يبلغ 1000 جنيه، وهو المبلغ الذى تنفق منه العائلة الكبيرة شهريا.

 

وناشدت الأم قلوب الخير، بمساعدة ابنها ومعاونته لشراء توك توك، يكون مصدر رزق له ولأبنائه، وحتى يطمئن قلبها عليه.

 

للتواصل مع الحالة على رقم 

01018477499


 

 


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