video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. "آداب عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق والكشف الطبى

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:32 م
صور.. "آداب عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق والكشف الطبى تنسيق طلبة الثانوية العامة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
واصلت  كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، استقبال الطلاب الجدد المقبولين بالكلية لتقديم أوراقهم وإجراء أعمال التنسيق الداخلى وتسجيل الرغبات لأقسام الكلية الـ16.
 
 وتتضمن الأوراق المطلوبة من الطالب هى شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، بطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)، وأخيرًا استمارة (2 جند) بالنسبة للذكور .
 
وكان فى استقبال الطلاب أعضاء اتحاد طلاب الكلية لمساعدة الطلاب خلال كافة خطوات التقديم وكتابة الرغبات فضلا عن إجراء الكشف الطبى.
 
 
WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.01.33 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.17 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.20 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.23 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.24 PM
 
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.28 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.32 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.35 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.36 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.02.36 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.03.35 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.03.35 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.03.36 PM
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: 11 ألف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

صور.. توافد طلاب الدور الثانى على جامعة عين شمس لتسجيل رغبات التنسيق

معامل التنسيق بالجامعات تبدأ استقبال طلاب الدور الثانى لتسجيل رغباتهم

جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الاداب




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة