صور.. "آداب عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق والكشف الطبى

كتب محمود راغب

واصلت كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، استقبال الطلاب الجدد المقبولين بالكلية لتقديم أوراقهم وإجراء أعمال التنسيق الداخلى وتسجيل الرغبات لأقسام الكلية الـ16.

وتتضمن الأوراق المطلوبة من الطالب هى شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، بطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)، وأخيرًا استمارة (2 جند) بالنسبة للذكور .

وكان فى استقبال الطلاب أعضاء اتحاد طلاب الكلية لمساعدة الطلاب خلال كافة خطوات التقديم وكتابة الرغبات فضلا عن إجراء الكشف الطبى.