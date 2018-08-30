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صحيفة بريطانية: روسيا تحشد قواتها البحرية فى البحر المتوسط

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:03 ص
صحيفة بريطانية: روسيا تحشد قواتها البحرية فى البحر المتوسط البحرية البريطانية
أ ش أ
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ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن روسيا تحشد قواتها البحرية فى البحر المتوسط قبيل ما وصفته بهجوم متوقع من قوات الرئيس السورى بشار الأسد على آخر معاقل المعارضة السورية فى محافظة إدلب.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن 10 سفن حربية روسية وغواصتين تم نشرهم فى شرق البحر المتوسط ضمن ما يعتقد أكبر حشد بحرى منذ تدخل روسيا فى الحرب السورية عام 2015.

واُلتقطت صور، السبت الماضى، للفرقاطتين "أدميرال جريجوروفيتش" و"أدميرال إيسن" المسلحتين بصواريخ موجهة طويلة المدى من طراز "كاليبر"، تتحركان عبر المضايق التركية التى تربط البحر الأسود بالمتوسط.

والجمعة الماضية، اُلتقطت صور للفرقاطة "بيتليفي" والحاملة البحرية "نيكولاى فيلتشينكوف" تتخذان المسار البحرى نفسه، بينما مرت "فيشنى فولوتشيك" حاملة صواريخ "كورفيت" عبر مضيق البوسفور فى وقت سابق من أغسطس الجاري.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغوقد صرح بأن الجيش سيطلق اكبر مناورة عسكرية منذ مرحلة الاتحاد السوفيتى عام 1981 اطلق عليها اسم"مناورات الشرق_ 2018"يشارك فيها اكثر من ألف طائرة و300 ألف عسكرى وأسطول المحيط الهادى والأسطول الشمالى وقوات الإنزال بالكامل.


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