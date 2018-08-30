صحيفة بحرينية: القمة البحرينية المصرية تحظى بأهمية بالغة

المنامة (أ ش أ)

أكدت صحيفة "أخبار الخليج " البحرينية الصادرة اليوم الخميس، أن القمة البحرينية المصرية المرتقبة بين الملك حمد بن عيسى والرئيس عبدالفتاح السيسى تحظى بأهمية بالغة فى ضوء التطور الكبير الذى تشهده العلاقات البحرينية المصرية، خاصة خلال السنوات الماضية.

وتحت عنوان (الأهمية الاستراتيجية للقمة البحرينية المصرية) قالت الصحيفة فى افتتاحيتها "نحن على ثقة من أن قمة الزعيمين الشقيقين ستكون لها نتائجها المثمرة على صعيد الجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربى فى مرحلة بالغة الدقة تعيشها الأمة العربية، فى ظل التحديات الكبرى التى تستهدف إضعاف الأمة العربية وتمزيقها".. مؤكدة أن العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به فى العلاقات العربية من حيث التوافق فى الرؤى والتنسيق الوثيق بين القيادتين فى كل القضايا العربية والدولية.

وأضافت "أن البحرين ومصر، فى إطار التحالف الرباعى لمكافحة الإرهاب مع السعودية والإمارات، تستطيعان قيادة الأمة العربية لمواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى العربى وتستهدف إضعاف العرب وتهديد مصيرهم، سواء من قوى إقليمية أو دولية".

وتابعت الصحيفة "من هنا تأتى الأهمية الاستراتيجية البالغة للتشاور المستمر بين القادة العرب الذين تجمع بينهم ذات الرؤى والأهداف لتحقيق الطموحات القومية العربية، وقد برهن الزعيمان حمد بن عيسى وعبد الفتاح السيسى باستمرار على أنهما قائدان يمتلكان الرؤى الثاقبة للخروج من براثن الأزمات الراهنة وتوطيد العمل العربى المشترك لاستعادة قوة وفاعلية الأمة العربية إقليميا وعالميا".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة "إن مملكة البحرين إذ ترحب اليوم قيادة وشعبا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنها تقدر له مواقفه الأخوية الصادقة منذ توليه زمام المسؤولية فى مصر الشقيقة فى تدعيم وتعزيز العلاقات الوثيقة مع البحرين، والتى تجلت فى تأكيده المستمر على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".