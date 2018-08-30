الرئيسية أخبار عاجلة شريف سيف الدين يؤدى اليمين الدستورية رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية الخميس، 30 أغسطس 2018 01:23 م الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف سيف الدين كتب محمد الجالى إضافة تعليق شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء شريف سيف الدين حسين خليل اليمين الدستورية رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. 3 نواب لوزراء الخارجية والنقل والصحة يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى رسمياً.. القائمة النهائية للمحافظين الجدد ونوابهم بعد أداء اليمين أمام الرئيس ننشر أسماء المحافظين الجدد والمستمرين قبل إعلان الحركة رسميا (تحديث) السيسى الرقابة الإدراية شريف سيف الدين بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة