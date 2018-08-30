شركة مياه سوهاج تنظم ندوة تثقيفية للقساوسة لنشر ثقافة الوعى المائى

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة نظمت ندوة تثقيفية لكهنة وقساوسة مطرانية أخميم وساقلتة، بهدف نشر ثقافة الوعى المائى بين رجال الدين المسيحى، نظراً لدورهم فى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه من خلال العظات واللقاءات التى تعقدها الكنيسة، وذلك فى إطار جهود الشركة للمساهمة فى الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف بدرى، أن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة تنظيم عدد من الندوات التوعوية بمطرانيات طما وطهطا وجهينة وسوهاج والمنشاة والمراغة وجرجا والبلينا، لتوضيح الوضع المائى المصرى، والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر، ودور الشركة فى إنتاج كوب مياه نظيف وآمن، وكيفية مراقبة جودة المياه، وكذا الجهد المبذول فى معالجة مياه الصرف الصحى، مشددا على أهمية دور رجال الدين فى نشر الثقافة المائية، وأهمية الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.​