شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات المسيّرة تواجه تهما بمهاجمة جنود أرمينيين

(أ ف ب)

يواجه موظفو شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات المسيّرة تهما بالقيام باستعراض عملى لسلاح ضد "جنود أرمينيين" بناء على طلب زبائن أذربيجانيين،وفق ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية ووسائل إعلام الأربعاء.

وقالت الوزارة أنه تم ابلاغ شركة ايرونوتيكس ومقرها بلدة يفنة فى وسط اسرائيل و10 من موظفيها انه "من المقرر توجيه التهم اليهم بانتظار جلسة استماع".

وتشتبه السلطات بحصول الرئيس التنفيذى للشركة آموس ماثان وموظفين كبار آخرين "على شيئ عن طريق الاحتيال"، اضافة الى خرق قوانين مراقبة التصدير الإسرائيلية المتعلقة بالأمور الأمنية.

وأضافت بيان الوزارة الى انه "تم التحقيق مع الموظفين حول صفقة أبرمتها الشركة مع زبون مهم خارج البلاد" دون تقديم تفاصيل اكثر، مشيرا الى أمر قضائى بعدم كشفها.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية كان ممثلو شركة ايرونوتيكس يعملون عام 2017 على صفقة فى أذربيجان عندما طلب منهم مضيفوهم استعراضا حيا لعمل طائرة "أوربيتر وان كاي" المسيّرة على جنود أرمينيين، وطائرة أوربيتر قادرة على ضرب أهداف بحمولة صغيرة من المتفجرات.

وتتنازع أذربيجان وأرمينيا، منطقة ناغورنى كاراباخ حيث تحدث اشتباكات متفرقة بين قواتهما على طول الجبهة المتوترة كادت أن تؤدى الى حرب عام 2016.