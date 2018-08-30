شركات الحديد تخفض أسعارها بأكثر من 300 جنيه للطن مع تراجع أسعار الخامات

كتب – أحمد يعقوب

ألقت الأزمة الاقتصادية العنيفة فى تركيا، بظلالها على سوق الحديد فى مصر، حيث أدى تراجع الطلب إلى انخفاض أسعار الخامات التى تدخل فى صناعة الحديد، والتى ساهمت فى انخفاض الأسعار فى مصر بمتوسط 300 جنيه للطن، وذلك للأسعار المطبقة اليوم الخميس، وفقًا لمصادر بالسوق تحدثت لـ"اليوم السابع".

وأوضحت المصادر أن قرار خفض الأسعار جاء فى أعقاب الأزمة الاقتصادية فى تركيا والإجراءات الحمائية الأخيرة التى اتخذتها عدة دول نتج عنه ضعف الطلب على خامات الإنتاج وانخفاض أسعارها فى السوق العالمى.

وخفضت شركة حديد عز الأسواق أسعار الحديد بمقدار 330 جنيهًا للطن، ليصبح السعر الجديد 12198 جنيهًا، للطن تسليم أرض المصنع شامل الضريبة وذلك بعد أكثر من 4 شهور من ثبات الأسعار، وحديد المصريين 12198 جنيهًا، وبشاى 12180 جنيهًا للطن، والسويس للصلب 12175 جنيه، تسليم أرض المصنع، والجيوشى 11950 جنيهًا والعشرى 12 ألف جنيه للطن، وطنطا 11800 جنيه، وتشمل الأسعار 14% ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.