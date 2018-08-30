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شاهد في دقيقة.. كيف يمكن عزل رئيس أمريكا؟

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:30 م
شاهد في دقيقة.. كيف يمكن عزل رئيس أمريكا؟ ترامب
إعداد ريم عبد الحميد
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يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مخاطر متزايدة بإمكانية عزله قبل انتهاء فترته الرئاسية بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بالاحتيال، واعتراف محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

  وكان الحديث عن العزل قد بدا مبكرا بعد شهور قليلة من تولي ترامب الحكم  مع تكشف قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والتحقيق في احتمال تواطؤ حملته مع الروس.

-       الدستور الأمريكي أقر صياغة العزل عام 1787

-  اقترحه بنجامين فرانكلين كطريقة للإطاحة بالرؤساء "المكروهين"

-       يمكن عزل الرؤساء الأمريكيين لو تم إدانتهم بالخيانة أو الرشوة

-       يتطلب العزل الناجح تصويت الأغلبية من مجلسي النواب والشيوخ

-        لا يوجد سابقة عزل لأي من رؤساء أمريكا السابقين

-       بعد الحرب الأهلية الأمريكية قرر مجلس النواب عزل الرئيس أندرو جونسون 

     - نجا جونسون في تصويت مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد فقط 

 - عاد العزل مع الكشف عن فضيحة ووترجيت وتورط الرئيس نيكسون في التجسس على الديمقراطيين

-       استقال نيكسون تجنبا لمصير العزل الذي بات مؤكدا

-       عام 1998، واجه بل كلينتون إجراءات العزل بسبب فضيحة مونيكا لوينسكي 

-       صوت مجلس النواب لصالح عزل كلينتون

- لكن الديمقراطيين حشدوا لتبرئته في مجلس الشيوخ

 

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عزل رئيس أمريكا

ترامب

امريكا




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