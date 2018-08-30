video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. استقبال الصالة الموسمية بمطار القاهرة للحجاج خلال عودتهم من المملكة

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:08 م
شاهد.. استقبال الصالة الموسمية بمطار القاهرة للحجاج خلال عودتهم من المملكة عودة الحجاج
كتب هاني عثمان- رحاب نبيل
إضافة تعليق

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس عدد من الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من الأراضى المقدسة، على متنها الحجاج بعد أداء مناسك الحج.

وتستقبل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم الخميس 9 رحلات جوية قادمة من مدينة جدة، على متنها 1967حاجا، بالإضافة إلى 9 رحلات على متنها 2083 حاجا، عائدين من المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج.

عودة الحجاج المصريين (5)
عودة الحجاج المصريين (5)

 

عودة الحجاج المصريين (6)
عودة الحجاج المصريين (6)

 

عودة الحجاج المصريين (7)
عودة الحجاج المصريين (7)

 

عودة الحجاج المصريين (1)
عودة الحجاج المصريين (1)

 

عودة الحجاج المصريين (2)
عودة الحجاج المصريين (2)

 

عودة الحجاج المصريين (3)
عودة الحجاج المصريين (3)

 

عودة الحجاج المصريين (4)
عودة الحجاج المصريين (4)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 18 رحلة على متنها 4050 حاجا

مطار القاهرة

الصالة الموسمية

مناسك الحج




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة