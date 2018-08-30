شاهد.. استقبال الصالة الموسمية بمطار القاهرة للحجاج خلال عودتهم من المملكة

كتب هاني عثمان- رحاب نبيل

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس عدد من الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من الأراضى المقدسة، على متنها الحجاج بعد أداء مناسك الحج.

وتستقبل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم الخميس 9 رحلات جوية قادمة من مدينة جدة، على متنها 1967حاجا، بالإضافة إلى 9 رحلات على متنها 2083 حاجا، عائدين من المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج.



عودة الحجاج المصريين (5)



عودة الحجاج المصريين (6)



عودة الحجاج المصريين (7)



عودة الحجاج المصريين (1)



عودة الحجاج المصريين (2)



عودة الحجاج المصريين (3)