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سلطات مطار القاهرة تخصص صالة 4 لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:09 م
سلطات مطار القاهرة تخصص صالة 4 لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين حجاج بمطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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قررت سلطات مطار القاهرة الدولى، تخصيص صالة 4 بالمطار والمخصصة لرحلات الطيران الخاص، لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين، القادمين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وذلك لدواعى أمنية.
 
وتبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، مساء اليوم الخميس، تسيير الرحلات الجوية الخاصة، لعودة حجاج دولة فلسطين إلى مطار القاهرة الدولى، قادمين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، والمقرر أن يتم نقلهم بواسطة النقل البرى إلى معبر رفح البرى.
 
تسيير شركة مصر للطيران اليوم، 21 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 4870 حاجًا، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة لنقل 2020 حاجًا.
 
بينما تسير الشركة 10 رحلات جوية من المدينة المنورة من بينها رحلتان خاصتان لنقل الحجاج الفلسطينيين بإجمالي 2850 حاجًا من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة وترانزيت شارل ديجول وبروكسل وجون كيندي وفينا ولوس أنجلوس وهيثرو لندن وتونس والجزائر وميلانو وكانو وروما وامستردام وعمل.

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الحجاج الفلسطينيين

مصر للطيران




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