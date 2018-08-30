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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:54 م
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سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل دور إدارات خدمة المواطن

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:41 م
سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل دور إدارات خدمة المواطن جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح و جمال حراجى
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أكد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية على جميع مديرى إدارات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية ومسئولى العمل ببوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والتفاعل مع مشاكلهم ومطالبهم وبذل أقصى الجهود لحلها فى إطار الامكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال رئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لورشة العمل التى عقدها بمقر ديوان عام المحافظة بحضور جمع كبير من مديرى إدارات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وحضور مسئولى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وخلال انعقاد ورشة العمل أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة على ضرورة التزام جميع العاملين بإدخال جميع بيانات الشكاوى الجماهيرية على المنظومة الإلكترونية وتسجيل الشكاوى وما تم اتخاذه من إجراءات وحلول لكل ما يمس المواطن وإعداد تقرير تفصيلى إسبوعيًا يتضمن عدد الشكاوى والحلول والمقترحات لرفع التقرير للعرض على مجلس الوزراء والتأكيد على أن تكون جميع الشكاوى متضمنه الرقم القومى ورقم التليفون لصاحب الشكوى حتى يتم الرد على أصحاب الشكاوى مع الآخذ فى الاعتبار تكثيف أعمال المتابعة الدقيقة لسير الشكاوى من بداية تقديمها حتى الوصول إلى الحلول المطلوبة.


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