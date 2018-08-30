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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:58 م
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سقوط سمكرى لاتهامه بسرقة سيارة مهندس

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:49 م
سقوط سمكرى لاتهامه بسرقة سيارة مهندس المتهم وبحوزته السيارة المسروقة
كتب إبراهيم أحمد - أحمد إسماعيل
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سممكرى سيارات، لشروعه فى سرقة سيارة مهندس ومساومته على إعادتها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية عندما تبلغ لقسم شرطة البساتين من محمد فوزى أحمد الروبى سن 34 مهندس مقيم 30 شارع يحيى ابن كثيرـ الرمل الإسكندرية بتلقيه اتصال هاتفى ساومه خلاله المتصل على إعادة سيارته والسابق إبلاغه بسرقتها بتاريخ 5 أغسطس 2018م في المحضر رقم 19327 لسنة 2018م جنح أول العامرية الإسكندرية واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لاستلام المبلغ وإعادة السيارة.

بمجاراة المتصل بالتنسيق مع المبلغ تم الاتفاق على التقابل أمام مكتب بريد المعادى الجديدة الكائن بعمارة البرج ـ دائرة القسم بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه أمكن ضبط "محمد.ش" 57 سنة سمكرى سيارات ومقيم المنطقة الرابعة ـ الناصرية ـ أول الرمل الإسكندرية واصل بلدته ميت غمر دقهلية "دون السوابق" حال حضوره لاستلام المبلغ وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة.

بمواجهته اعترف بسرقة السيارة وقرر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة إحدى السيارات الخاصة بعملاء الورشة عمله ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على سيارة المجنى عليه حال توقفها أمام الورشة عمله بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة صقر قريش ـ دائرة القسم.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.


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