سعر اليورو اليوم الخميس 30-8-2018 والعملة تسجل 20.93 جنيه بـ"الأهلى"

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الخميي 30-8-2018، بين البنوك وبعضها، حيث سجلت العملة الأوروبية فروقاً فى سعرها من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك فى تعاملات ختام الأسبوع، ننشر سعر اليورو الأوروبى والذى سجل 20.71 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى20.79 جنيه للشراء
20.94 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى20.71 جنيه للشراء
20.93 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر20.75 للشراء
20.91 للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة20.72 جنيه للشراء
21.04 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.78 جنيه للشراء
21.00 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20.84 جنيه للشراء
21.02 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية20.80 جنيه للشراء
20.96 جنيه للبيع
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة