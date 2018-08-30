سعر اليورو اليوم الخميس 30-8-2018 والعملة تسجل 20.93 جنيه بـ"الأهلى"

كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الخميي 30-8-2018، بين البنوك وبعضها، حيث سجلت العملة الأوروبية فروقاً فى سعرها من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك فى تعاملات ختام الأسبوع، ننشر سعر اليورو الأوروبى والذى سجل 20.71 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى 20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء 20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر 20.75 للشراء

20.91 للبيع



سعر اليورو فى بنك البركة 20.72 جنيه للشراء 20.72 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 20.78 جنيه للشراء

21.00 جنيه للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 20.84 جنيه للشراء

21.02 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 20.80 جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع