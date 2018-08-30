سعر الدولار اليوم الخميس 30-8-2018 وارتفاع للعملة الأمريكية ببعض البنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار خلال تعاملات ختام الأسبوع، اليوم الخميس الموافق 30-8-2018 بين الارتفاع الطفيف فى تعاملات عدد من البنوك، والاستقرار فى تعاملات بنوك أخرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى الذى سجل سعر الدولار به 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018، كالتالى..



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.84 جنيه للشراء 17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع