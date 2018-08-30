زعيم المعارضة التركية: سياسات الحزب الحاكم دفعت البلاد نحو أزمة اقتصادية

أنقرة(أ ش أ)

أكد زعيم حزب الشعب الجمهورى حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، كمال كليشدار أوغلو، أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية، مشددًا على أن التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وتركيا كان "مجرد جزء صغير من مشكلة أوسع نطاقا".

وقال كليشدار أغلو، حسبما نقلت صحيفة (حرييت) التركية، "لقد كانت الأزمة موجودة بالفعل، ولا علاقة لها بالقس الأمريكى أندرو برونسون (الذى تم احتجازه فى تركيا)".. مشددا على أن أزمة العملة الأخيرة فى تركيا كانت نتيجة لسياسات النمو الاقتصادى التى ينتهجها حزب العدالة والتنمية، منتقدا الرئيس رجب طيب أردوغان الذى كان يلقى باللائمة على "القوى الأجنبية" لمهاجمتها الاقتصاد التركى.

واتهم زعيم المعارضة التركية، حكومة حزب العدالة والتنمية بـ"المحسوبية" منذ حكمها للبلاد، موضحا أن الحزب الحاكم قد اسند العقود التجارية الكبيرة فى الدولة لرجال الأعمال المواليين للحكومة.

وكان كليشدار أوغلو (69 عاما) يشير فى تصريحاته إلى القس الأمريكى أندرو برونسون، الذى سبب اعتقاله فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، فى إثارة التوتر فى العلاقات بين الحليفين فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) وبسبب هذا النزاع تسارعت أزمة الليرة التركية التى هبطت بنحو 40 فى المائة هذا العام، وأجاز الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هذا الشهر، مضاعفة الرسوم على مشتريات الألومنيوم والصلب من تركيا.