رويترز: شركة مصرية تشترى 100 ألف طن من السكر الخام البرازيلي

رويترز

قال مسؤول بوزارة التموين المصرية اليوم الخميس إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للدولة قد اشترت 100 ألف طن من السكر الخام البرازيلى فى مناقصة طرحتها فى وقت سابق هذا الشهر.

وبحسب المسؤول، جاء العرضان الفائزان من شركة سوكدن للتجارة وأحدهما 50 ألف طن من السكر الخام البرازيلى للشحن خلال النصف الأول من سبتمبر والثانى لكمية مماثلة للشحن فى النصف الأول من أكتوبر.

كانت مصر قالت فى وقت سابق هذا الشهر إن لديها مخزونات من السكر تكفى لسبعة أشهر ونصف.