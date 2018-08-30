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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:55 م
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رئيس كوريا الجنوبية يجرى تعديلا وزاريا ويستبدل وزير الدفاع

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:22 م
رئيس كوريا الجنوبية يجرى تعديلا وزاريا ويستبدل وزير الدفاع رئيس كوريا الجنوبية مون جاى-ان
(أ ف ب)
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أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى-ان الخميس تعديلا وزاريا شمل تغيير وزير الدفاع وأربعة وزراء أخرين بعد انخفاض شعبيته فى استطلاعات الراى فى الاسابيع الاخيرة.

 

وقاد مون تقاربا دبلوماسيا متسارعاً مع كوريا الشمالية التى تمتلك اسلحة نووية إلا أن وزير الدفاع سونغ يونغ-مو تعرض للانتقادات بشأن تعامله مع جدل يتعلق بوحدة استخبارات دفاعية.

 

فى مارس الماضى ظهرت وثائق تكشف عن خطط عسكرية مفصلة لفرض الاحكام العسكرية ضد محتجين يطالبون بالاطاحة بالرئيسة السابقة بارك غوين-هاى العام الماضي، إلا أن سونغ لم يُبلغ بها الرئاسة.

 

وعين مون رئيس هيئة الاركان المشتركة والجنرال فى القوات الجوية جيونغ كيونغ-دو خلفا لسونغ.

 

وكانت شعبية الرئيس ارتفعت إلى نسبة 83% بعد قمته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون فى ابريل.

 

إلا أنها انخفضت إلى نسبة قياسية بلغت 56% فى استطلاع اجراه معهد ريلميتر الاسبوع الماضى وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.

 

كما استبدل مون وزراء التعليم والصناعة والعمل والمساواة بين الجنسين فى التعديل الوزارى الخميس.

 


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تعديل وزراى

وزير الدفاع الكورى

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