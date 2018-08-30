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رئيس الوزراء يتابع ترتيبات بدء العام الدراسى الجديد مع وزيرى التعليم والاتصالات

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:31 م
رئيس الوزراء يتابع ترتيبات بدء العام الدراسى الجديد مع وزيرى التعليم والاتصالات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الترتيبات الجارية قبل بدء العام الدراسى الجديد، وذلك فى اجتماع حضره وزيرا التعليم، والاتصالات، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.
 
وفى مستهل الاجتماع أشاد رئيس مجلس الوزراء بالفلسفة التى يقوم عليها نظام التعليم الجديد الذي يبدأ تطبيقه هذا العام، مؤكداً ضرورة التأكد من توافر كافة اللوجستيات، والبنية الأساسية، والاهتمام بتدريب العنصر البشرى، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق الفائدة لطلابنا.
 
من جانبه، تناول وزير التربية والتعليم أبرز ملامح خطة تطوير التعليم المصرى، مشيراً إلى أن النظام الجديد يقوم على تقديم مناهج حديثة بفلسفة جديدة، تقوم على تحفيز مهارات الطلاب وشحذ طاقاتهم، لافتاً إلى أنه تم طباعة الكتب لمراحل KG1 وKG2 وأولى ابتدائي لعدد 2.5 مليون طالب، كما أن الكتب الجديدة ستصل المخازن بالمديريات قبل 22 سبتمبر المقبل، كما يتم طباعة دليل المعلم بالنسختين العربية و الإنجليزية، وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة. 
 
كما عرض الوزير خطة تكلفة تطوير النظام الثانوى الجديد، لمدة أربع سنوات، والتى تشمل تكلفة توريد التابلت، وتدبير الشاشات التفاعلية، ومد شبكات البنية التحتية التكنولوجية، وتوصيل كابلات الفايبر، واشتراكات الانترنت، وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمدارس، وتحديث المحتوى التعليمي في ضوء نظام التعليم الجديد، فضلاً عن إدارة المشروع والدعم الفني. كما عرض الوزير تكلفة تطوير نظام التعليم الابتدائي والإعدادي ومرحلة رياض الأطفال.
 
من جانبه عرض وزير الاتصالات تقريراً حول موقف تقدم سير العمل في مشروع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إعداد قائمة نهائية بالمدارس التى سيشملها المشروع، والتى تصل حالياً لنحو 2390 مدرسة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن نحو 85% من قائمة المدارس الحالية، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة الألياف الضوئية نحو 2024 مدرسة، مؤكداً أنه يجري التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل اية عقبات تواجه هذا المشروع المهم، والذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها على النحو الذي يساهم في تحسين مخرجات العملية التعليم في مصر.

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