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رئيس "السكة الحديد" يكرم فريق كرة القدم بالزقازيق لحصوله على كأس الهيئة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:49 م
رئيس "السكة الحديد" يكرم فريق كرة القدم بالزقازيق لحصوله على كأس الهيئة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم فريق كرة القدم بالزقازيق والجهاز الفنى للفريق التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة حصولهم على كأس رئيس الهيئة فى بطولة كرة القدم، والتى أقيمت باستاد السكة الحديد ، وذلك بعد فوزهم فى الدور النهائى على فريق مترو الأنفاق.
 
وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى ضمن اهتمامات الهيئة بالعنصر البشرى فى كل المجالات الصحية والاجتماعية والرياضية وفى إطار اهتمام الهيئة بتشجيع الرياضة وتوفير المناخ المناسب للنجاح وتوفير عناصر الدعم والرعاية للفرق الرياضية بالهيئة لرفع كفاءتهم البدنية والتدريبية والوصول بهم للفوز بالبطولات المحلية خطوة نحو استكمال منظومة النجاح .
 
يأتى ذلك ضمن خطة الهيئة فى المرحلة الحالية للتواصل الفعال بين قيادات الهينة مع العاملين لعودة الانضباط فى كافة قطاعات الهيئة المختلفة من أجل خلق مناخ مناسب لبيئة العمل فى كافة المجالات من اجل النهوض بمرفق السكة الحديد . 
 
 

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