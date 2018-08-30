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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:53 م
خالد صلاح
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رئيسة وزراء بريطانيا تصل كينيا فى ختام جولتها الأفريقية

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:00 م
رئيسة وزراء بريطانيا تصل كينيا فى ختام جولتها الأفريقية تيريزا ماى
نيروبى(أ ش أ)
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وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إلى كينيا فى ختام جولتها الأفريقية، للاجتماع بالرئيس الكينى أوهورو كينياتا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم إطلاق 21 طلقة لتحية ماى خلال مراسم استقبالها فى كينيا التى كانت مستعمرة بريطانية سابقة، وهى الآن حليفة رئيسية لبريطانيا فى شرق أفريقيا.

وتعد هذه الجولة الأولى لرئيس وزراء بريطانى إلى أفريقيا منذ خمس سنوات، وقد استهلت ماى جولتها بزيارة جنوب أفريقيا ونيجيريا فى إطار مساعيها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 


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تيريزا ماى

كينيا

زياره ماى لكينيا

الاتحاد الاوروبى




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